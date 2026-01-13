La scène politique québécoise en ce début 2026

La course à la chefferie du Parti libéral (PLQ) semble presque jouée: Charles Milliard accumule les appuis, incluant celui, imminent, de Frédéric Beauchemin.

À l'opposé, Mario Roy fait face à des obstacles financiers majeurs, devant récolter 33 000 $ pour éponger ses dettes et valider sa candidature.

Du côté de la CAQ, malgré l'impopularité et le départ de ministres clés comme Christian Dubé, François Legault confirme sa volonté de rester en poste.

Il compte axer sa stratégie électorale sur la «stabilité» et l'expérience face aux incertitudes internationales.