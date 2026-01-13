 Aller au contenu
Politique
La scène politique québécoise en ce début 2026

Le PLQ se rallie: Charles Milliard récolte des appuis majeurs

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 janvier 2026 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

La course à la chefferie du Parti libéral (PLQ) semble presque jouée: Charles Milliard accumule les appuis, incluant celui, imminent, de Frédéric Beauchemin. 

À l'opposé, Mario Roy fait face à des obstacles financiers majeurs, devant récolter 33 000 $ pour éponger ses dettes et valider sa candidature.

Du côté de la CAQ, malgré l'impopularité et le départ de ministres clés comme Christian Dubé, François Legault confirme sa volonté de rester en poste. 

Il compte axer sa stratégie électorale sur la «stabilité» et l'expérience face aux incertitudes internationales.

