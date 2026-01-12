 Aller au contenu
Politique provinciale
Chaussée, réseaux sociaux et bricolage

Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»

par 98.5

0:00
38:28

Entendu dans

Radio textos

le 12 janvier 2026 11:13

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Stéphane Gendron aborde la persistance des nids-de-poule, soulignant qu'il s'agit d'un problème climatique global insoluble pour les municipalités.

Il critique aussi vivement les élus qui utilisent les réseaux sociaux pour communiquer, qualifiant cette pratique de «fast-food de l'information» et d'atteinte au professionnalisme de la fonction publique.

Il surprend en appuyant les directives de santé publique interdisant les rouleaux de papier toilette et cartons d'œufs pour le bricolage en garderie, invoquant des risques réels de contamination bactérienne croisée...

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, commenter sur l'actualité au Québec, lundi, à Radio textos

Autre sujet abordé: 

  • La création du Parti populaire du Québec par Sylvain Parizeau, ses positions nationalistes et son impact potentiel face au Parti conservateur d'Éric Duhaime.

