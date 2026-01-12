Chaussée, réseaux sociaux et bricolage

Stéphane Gendron aborde la persistance des nids-de-poule, soulignant qu'il s'agit d'un problème climatique global insoluble pour les municipalités.

Il critique aussi vivement les élus qui utilisent les réseaux sociaux pour communiquer, qualifiant cette pratique de «fast-food de l'information» et d'atteinte au professionnalisme de la fonction publique.

Il surprend en appuyant les directives de santé publique interdisant les rouleaux de papier toilette et cartons d'œufs pour le bricolage en garderie, invoquant des risques réels de contamination bactérienne croisée...

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, commenter sur l'actualité au Québec, lundi, à Radio textos.

Autre sujet abordé: