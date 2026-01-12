Réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans

Un mois après son entrée en vigueur, quel est l'impact de la nouvelle loi australienne interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans?
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle en discuter avec Patrick Lagacé lundi matin.
Un mois après son entrée en vigueur, quel est l'impact de la nouvelle loi australienne interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans?
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle en discuter avec Patrick Lagacé lundi matin.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.