Répression sanglante et à huis clos

Lundi marque le début d'une troisième semaine d’affrontements majeurs en Iran, les plus importants depuis ceux de 2022, après la mort tragique d’une jeune femme, Mahsa Amini, qui avait été arrêtée par la police du régime des Ayatollahs, pour avoir mal porté son voile islamique.
Selon des organisations sur le terrain, le soulèvement aurait déjà fait des centaines de morts à travers ce grand pays de 90 millions d'habitants.
Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point sur la situation, lundi, à Lagacé le matin.
«Des manifestants qui s'attaquent à des mosquées, à des édifices gouvernementaux. On parle d'hôpitaux qui sont débordés partout, qui n'ont plus de réserves de sang, des morgues qui sont pleines, des tireurs d'élite, des forces de l'ordre qui visent la tête, les yeux, le cou, systématiquement [...] Malgré cette violence de la répression, la violence de l'attitude du régime, ça ne s'arrête pas depuis deux semaines.»
Autres sujets abordés
- Le premier ministre Mark Carney ira en visite officielle en Chine, à l’invitation du Président Xi Jinping. Pourquoi le Canada et la Chine semble-t-il intéressés à renouer? Est-ce que c’est une bonne décision pour le Canada?
- Perspective de déblocage dans les exportations de voitures chinoise au Canada, partenariats stratégiques avec la Chine en particulier dans le secteur de l’énergie. Ce possible rapprochement risque-t-il de provoquer la colère de la Maison-Blanche.