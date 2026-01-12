 Aller au contenu
Politique internationale
Répression sanglante et à huis clos

Iran: «Les forces de l'ordre visent la tête, les yeux, le cou systématiquement»

par 98.5

Lagacé le matin

le 12 janvier 2026 08:33

Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Iran: «Les forces de l'ordre visent la tête, les yeux, le cou systématiquement»
Lundi marque le début d'une troisième semaine d’affrontements majeurs en Iran, les plus importants depuis ceux de 2022, après la mort tragique d’une jeune femme, Mahsa Amini, qui avait été arrêtée par la police du régime des Ayatollahs, pour avoir mal porté son voile islamique. 

Selon des organisations sur le terrain, le soulèvement aurait déjà fait des centaines de morts à travers ce grand pays de 90 millions d'habitants.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point sur la situation, lundi, à Lagacé le matin.

«Des manifestants qui s'attaquent à des mosquées, à des édifices gouvernementaux. On parle d'hôpitaux qui sont débordés partout, qui n'ont plus de réserves de sang, des morgues qui sont pleines, des tireurs d'élite, des forces de l'ordre qui visent la tête, les yeux, le cou, systématiquement [...] Malgré cette violence de la répression, la violence de l'attitude du régime, ça ne s'arrête pas depuis deux semaines.»

Jean-François Lépine

Autres sujets abordés

  • Le premier ministre Mark Carney ira en visite officielle en Chine, à l’invitation du Président Xi Jinping. Pourquoi le Canada et la Chine semble-t-il intéressés à renouer? Est-ce que c’est une bonne décision pour le Canada?
  • Perspective de déblocage dans les exportations de voitures chinoise au Canada, partenariats stratégiques avec la Chine en particulier dans le secteur de l’énergie. Ce possible rapprochement risque-t-il de provoquer la colère de la Maison-Blanche.

