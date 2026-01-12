Répression sanglante et à huis clos

Lundi marque le début d'une troisième semaine d’affrontements majeurs en Iran, les plus importants depuis ceux de 2022, après la mort tragique d’une jeune femme, Mahsa Amini, qui avait été arrêtée par la police du régime des Ayatollahs, pour avoir mal porté son voile islamique.

Selon des organisations sur le terrain, le soulèvement aurait déjà fait des centaines de morts à travers ce grand pays de 90 millions d'habitants.

