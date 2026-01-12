Il a tué un homme avec une fourchette à BBQ

Peter Philip Czaputowicz, qui avait tué un homme avec une fourchette à barbecue en novembre 2022 à Longueuil, est encore trop dangereux pour sortir de prison, a fait savoir la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) dans une récente décision.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, lundi, à Lagacé le matin.

