Il a tué un homme avec une fourchette à BBQ

Peter Philip Czaputowicz, qui avait tué un homme avec une fourchette à barbecue en novembre 2022 à Longueuil, est encore trop dangereux pour sortir de prison, a fait savoir la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) dans une récente décision.
Autres sujets abordés
- Un suspect recherché après un incendie criminel dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve;
- Un homme de 49 ans a été blessé par balle dimanche soir à Lachine.