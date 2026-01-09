Les barrières financières du talent au Québec

Stéphane Waite s'inquiète du fait qu'aucun Québécois ne figure dans l'équipe olympique de hockey, attribuant ce déclin aux coûts prohibitifs du sport.

Il estime qu'un jeune joueur d'élite coûte environ 25 000 $ par année, incluant l'équipement, les entraîneurs privés et les tournois à l'étranger.

L'ancien entraîneur déplore que le talent soit désormais secondaire au portefeuille des parents, notant que plusieurs jeunes se tournent vers le soccer ou le basketball par nécessité financière.

Il appelle à une intervention gouvernementale pour soutenir les familles moins bien nanties.

