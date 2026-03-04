 Aller au contenu
Politique provinciale
Intentions de vote, coûts de la vie

Sondage Léger: 74 % des Québécois jugent que le Québec va mal

par 98.5

le 4 mars 2026 12:43

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analysent le dernier sondage Léger, marqué par un profond mécontentement populaire: 74 % des Québécois estiment que la province va mal. 

Si le Parti québécois domine toujours avec 31 % des intentions de vote (39 % chez les francophones), le Parti libéral de Charles Milliard effectue une remontée spectaculaire à 30 %.

Les Commissaires soulignent que les priorités des citoyens — santé, coût de la vie et logement abordable — sont déconnectées des discours politiques actuels.

Luc Ferrandez dénonce l'échec des promesses de la CAQ, tandis que Nathalie Normandeau suggère des mesures concrètes comme la réforme du remboursement de la TPS/TVQ pour les maisons neuves.

«Un Québécois sur quatre a été obligé de faire appel à l'aide de ses parents ou d'emprunter à la banque pour arriver à payer son loyer [...] Si on a besoin de quelque chose, c'est d'une révolution.»

Luc Ferrandez

