 Aller au contenu
Justice et faits divers
Biodiversité en mutation

Opossums et nouvelles espèces: le Québec face au réchauffement climatique

par 98.5

0:00
10:30

Entendu dans

La commission

le 4 mars 2026 14:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Opossums et nouvelles espèces: le Québec face au réchauffement climatique
le réchauffement climatique favorise l’arrivée d’espèces émergentes comme l’opossum au Québec. / GalinaSt/ Adobe Stock

La biodiversité du Québec se transforme sous l'effet du réchauffement climatique, favorisant l'arrivée d'espèces comme l'opossum de Virginie, le renard gris et le dindon sauvage.

Sarah Guénette explique que ces animaux étendent leur territoire vers le nord grâce à des hivers plus cléments.

Bien que l'opossum soit inoffensif, elle met en garde les citoyens contre l'erreur de les nourrir, ce qui encourage leur installation permanente en milieu urbain.

Cette migration animale témoigne de la compétition pour les ressources et de la fragilisation des espèces indigènes face aux changements environnementaux.

Écoutez Sarah Guénette, vétérinaire en chef au Zoo Ecomuseum, expliquer le tout, mercredi à La commission

«Le plus dangereux, c'est de les nourrir. C'est la plus grande erreur que les gens font parce qu'à ce moment-là, ils s'installent et se reproduisent sur vos balcons.»
 

Sarah Guénette

Vous aimerez aussi

Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
Le Québec maintenant
Luck Mervil: la Couronne demande 30 mois de prison ferme
0:00
5:32
Un massothérapeute risque neuf mois de prison pour des agressions sexuelles
Lagacé le matin
Un massothérapeute risque neuf mois de prison pour des agressions sexuelles
0:00
8:35

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le premier ministre espagnol tient tête à Trump: un acte de bravoure salué
Rattrapage
Bonne nouvelles de la journée
Le premier ministre espagnol tient tête à Trump: un acte de bravoure salué
Vers une certification officielle pour le fromage en grains
Rattrapage
Apellation contrôlée du fromage à poutine
Vers une certification officielle pour le fromage en grains
14 000 visites mystères de l'OQLF dans les commerces québécois
Rattrapage
Langue française
14 000 visites mystères de l'OQLF dans les commerces québécois
Désertion en médecine familiale: 150 postes de résidents vacants au Québec
Rattrapage
Crise des effectifs
Désertion en médecine familiale: 150 postes de résidents vacants au Québec
Prix du pétrole: «La Russie est le principal bénéficiaire» -Mathieu Dion
Rattrapage
Guerre en Iran
Prix du pétrole: «La Russie est le principal bénéficiaire» -Mathieu Dion
«Les institutions américaines résisteront aux dérives de Trump» -John Parisella
Rattrapage
Guerre en Iran et élections aux États-Unis
«Les institutions américaines résisteront aux dérives de Trump» -John Parisella
Le biscuit chinois de Christine Fréchette
Rattrapage
Bonne ou mauvaise fortune?
Le biscuit chinois de Christine Fréchette
Le biscuit chinois de Bernard Drainville
Rattrapage
Bonne ou mauvaise fortune?
Le biscuit chinois de Bernard Drainville
«Ce n'est pas en organisant un référendum qu'on va aider à calmer le jeu»
Rattrapage
Vidéo
Candidate à la chefferie de la CAQ
«Ce n'est pas en organisant un référendum qu'on va aider à calmer le jeu»
Regarder18:14Luc Ferrandez
«L'État ne fonctionne pas comme il devrait» -Bernard Drainville
Rattrapage
Course à la CAQ
«L'État ne fonctionne pas comme il devrait» -Bernard Drainville
Le Canada en leader des moyennes puissances: la stratégie Carney
Rattrapage
Le premier ministre en tournée mondiale
Le Canada en leader des moyennes puissances: la stratégie Carney
Sondage Léger: 74 % des Québécois jugent que le Québec va mal
Rattrapage
Intentions de vote, coûts de la vie
Sondage Léger: 74 % des Québécois jugent que le Québec va mal
Le Québec fait face à une augmentation des prix à la pompe
Rattrapage
Conflit en Iran et économie
Le Québec fait face à une augmentation des prix à la pompe
La France déploie son plus gros porte-avion en Méditerranée
Rattrapage
Deux bases militaires françaises ont été frappées
La France déploie son plus gros porte-avion en Méditerranée