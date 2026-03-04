Biodiversité en mutation

La biodiversité du Québec se transforme sous l'effet du réchauffement climatique, favorisant l'arrivée d'espèces comme l'opossum de Virginie, le renard gris et le dindon sauvage.

Sarah Guénette explique que ces animaux étendent leur territoire vers le nord grâce à des hivers plus cléments.

Bien que l'opossum soit inoffensif, elle met en garde les citoyens contre l'erreur de les nourrir, ce qui encourage leur installation permanente en milieu urbain.

Cette migration animale témoigne de la compétition pour les ressources et de la fragilisation des espèces indigènes face aux changements environnementaux.

