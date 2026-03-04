 Aller au contenu
Humour
Bonne ou mauvaise fortune?

Le biscuit chinois de Bernard Drainville

par 98.5

0:00
0:48

Entendu dans

La commission

le 4 mars 2026 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le biscuit chinois de Bernard Drainville
La commission / Cogeco Média

Pour conclure leur entretien avec Bernard Drainville, candidat à la chefferie de la CAQ, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ont eu recours à leur traditionnelle «marque de commerce»: le biscuit chinois. 

Drainville a profité de ces derniers instants pour rappeler les dates des prochains débats (21 et 28) et inviter les auditeurs à se procurer leur carte de membre avant le 13 pour influencer l'élection.

Écoutez Bernard Drainville, candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, à La commission mercredi après-midi. 

