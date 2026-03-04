Le premier ministre en tournée mondiale

La sénatrice et économiste Martine Hébert soutient fermement la poursuite de la tournée mondiale du premier ministre Mark Carney, malgré les tensions en Iran.

Selon elle, le Canada doit impérativement former des coalitions avec d'autres «moyennes puissances» pour protéger sa souveraineté technologique, énergétique et ses chaînes d'approvisionnement face aux pressions protectionnistes des États-Unis.

Bien que la relation commerciale avec les Américains demeure prioritaire, Mme Hébert estime que multiplier les alliances internationales renforce le pouvoir de négociation du Canada et limite sa vulnérabilité face aux décisions unilatérales de Washington.

Écoutez Martine Hébert, sénatrice et économiste, ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, à La commission mercredi.