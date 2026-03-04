Guerre en Iran

Avec une hausse de 12% du prix du baril de pétrole en quelques jours et une explosion de 40% du prix du gaz en Europe, l'économie mondiale retient son souffle.

Mathieu Dion, chef de bureau de Bloomberg à Montréal, identifie deux trajectoires possibles. Si un conflit modéré limitait le baril à 80$, une guerre prolongée pourrait le propulser à 108 $, entraînant une inflation galopante de 8,1% aux États-Unis.

L'expert indique également que cette instabilité profite à la Russie pour financer ses opérations militaires en Ukraine.

