Course à la CAQ

Dans un contexte de grogne sociale où 74 % des citoyens estiment que le Québec «va mal», les candidats à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette et Bernard Drainville, s'affrontent par propositions interposées.

Mme Fréchette mise sur des partenariats public-privé pour accélérer la construction d'écoles, tandis que M. Drainville suggère de recourir au privé en santé et de réduire les services aux demandeurs d'asile pour diminuer l'attractivité de la province.

Parallèlement, le Parti québécois demeure au sommet des intentions de vote avec 31%. Il est toutefois talonné de près par les Libéraux à 30%.

Écoutez Bernard Drainville, candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, mercredi à La commission.