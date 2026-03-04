L’Office québécois de la langue française (OQLF) prépare près de 14 000 visites mystères dans 7 800 commerces à travers plusieurs région du Québec.

Montréal, Gatineau, Québec et même Sherbrooke recevront la visite d'observateurs secrets chargés d'évaluer la qualité de l'accueil en français.

Le porte-parole de l'OQLF, François Laberge, précise qu'il s'agit d'une étude statistique et non d'une mission de répression. Les observateurs envoyés n'auront pas de pouvoir coercitif.

Le politologue Christian Dufour, exprime toutefois une certaine ambivalence quant à l'opération de l'OQLF. Il craint que l'image de la politique linguistique du Québec ne soit entachée par le spectre de la «police de la langue».

Écoutez le porte-parole de l'OQLF, François Laberge et le politologue Christian Dufour, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La comission.