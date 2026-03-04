 Aller au contenu
Politique provinciale
Langue française

14 000 visites mystères de l'OQLF dans les commerces québécois

par 98.5

0:00
17:20

Entendu dans

La commission

le 4 mars 2026 14:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Les bureaux de l'Office québécois de la langue française (OQLF) / La Presse Canadienne

L’Office québécois de la langue française (OQLF) prépare près de 14 000 visites mystères dans 7 800 commerces à travers plusieurs région du Québec.

Montréal, Gatineau, Québec et même Sherbrooke recevront la visite d'observateurs secrets chargés d'évaluer la qualité de l'accueil en français.

Le porte-parole de l'OQLF, François Laberge, précise qu'il s'agit d'une étude statistique et non d'une mission de répression. Les observateurs envoyés n'auront pas de pouvoir coercitif.

Le politologue Christian Dufour, exprime toutefois une certaine ambivalence quant à l'opération de l'OQLF. Il craint que l'image de la politique linguistique du Québec ne soit entachée par le spectre de la «police de la langue».

Écoutez le porte-parole de l'OQLF, François Laberge et le politologue Christian Dufour, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La comission.

«L’étude n’a aucunement comme objectif de sanctionner les commerces visités [...] ils ne seront d’ailleurs même pas identifiés dans le rapport.»

François Laberge

«L’image d’un Québec fanatique à l’égard du français et des maniaques, c’est ça qui me dérange. [...] Il faut faire preuve de jugement, c'est un dossier délicat.»

Christian Dufour

