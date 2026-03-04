 Aller au contenu
Politique internationale
Guerre en Iran et élections aux États-Unis

«Les institutions américaines résisteront aux dérives de Trump» -John Parisella

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 4 mars 2026 13:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Les institutions américaines résisteront aux dérives de Trump» -John Parisella
Donald Trump / (AP Photo/Mark Schiefelbein)

L'expert en politique américaine John Parisella analyse l'impact de l'intervention militaire de Donald Trump en Iran sur les prochaines élections de mi-mandat.

Selon lui, cette «guerre de choix» pourrait compromettre les chances des Républicains en raison des impacts économiques immédiats et des dissensions au sein même du mouvement MAGA.

Bien que Luc Ferrandez soulève des craintes quant à une possible suspension constitutionnelle du vote, M. Parisella réaffirme sa confiance envers la solidité des institutions américaines et des contre-pouvoirs.

Nathalie Normandeau conclut en soulignant l'urgence d'une résolution rapide du conflit pour éviter un scénario catastrophique similaire à l'Afghanistan ou l'Irak.

Écoutez John Parisella, conseiller spécial chez National, fellow Cérium et Institut Affaires Globales, en discuter à La commission mercredi. 

«Je continue à penser que les institutions ont une capacité de résister [...] le côté américain, la Constitution américaine va primer.»

John Parisella

