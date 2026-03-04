Guerre en Iran et élections aux États-Unis

L'expert en politique américaine John Parisella analyse l'impact de l'intervention militaire de Donald Trump en Iran sur les prochaines élections de mi-mandat.

Selon lui, cette «guerre de choix» pourrait compromettre les chances des Républicains en raison des impacts économiques immédiats et des dissensions au sein même du mouvement MAGA.

Bien que Luc Ferrandez soulève des craintes quant à une possible suspension constitutionnelle du vote, M. Parisella réaffirme sa confiance envers la solidité des institutions américaines et des contre-pouvoirs.

Nathalie Normandeau conclut en soulignant l'urgence d'une résolution rapide du conflit pour éviter un scénario catastrophique similaire à l'Afghanistan ou l'Irak.

