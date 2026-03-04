Candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette propose un virage pragmatique axé sur l'efficacité administrative et l'économie.

En éducation, elle souhaite décentraliser la gestion des budgets vers les centres de services scolaires et introduire des partenariats public-privé (PPP) pour accélérer la construction d'écoles, réduisant les délais de 5 ans à 30 mois.

Sur l'immigration, elle défend la réactivation temporaire du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) tout en maintenant des seuils annuels de 29 000 travailleurs.

Fermement opposée à un troisième référendum, qu'elle juge anxiogène dans le contexte actuel, elle prône un nationalisme qui assume pleinement les juridictions du Québec.

