Bonne nouvelles de la journée

La commission se clôt sur un mélange éclectique d'actualités et de débats culturels.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur l'origine contestée de la poutine, citant des auditeurs qui revendiquent sa naissance à Plessisville sous le nom de «mixte» il y a 50 ans.

Sur le plan international, le duo salue la fermeté du premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui a tenu tête à Donald Trump en refusant l'usage de ses bases militaires.

Enfin, une note positive souligne une étude démontrant que le contact avec la nature apaise le cerveau et réduit le stress, malgré un hiver québécois qui prévoit un retour du froid à la fin mars.

Écoutez les bonnes (et les moins bonnes) nouvelles de la journée, selon Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi.