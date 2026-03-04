 Aller au contenu
Société
Bonne nouvelles de la journée

Le premier ministre espagnol tient tête à Trump: un acte de bravoure salué

Entendu dans

La commission

le 4 mars 2026 14:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

La commission se clôt sur un mélange éclectique d'actualités et de débats culturels.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur l'origine contestée de la poutine, citant des auditeurs qui revendiquent sa naissance à Plessisville sous le nom de «mixte» il y a 50 ans.

Sur le plan international, le duo salue la fermeté du premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui a tenu tête à Donald Trump en refusant l'usage de ses bases militaires.

Enfin, une note positive souligne une étude démontrant que le contact avec la nature apaise le cerveau et réduit le stress, malgré un hiver québécois qui prévoit un retour du froid à la fin mars.

Écoutez les bonnes (et les moins bonnes) nouvelles de la journée, selon Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi. 

