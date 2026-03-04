Apellation contrôlée du fromage à poutine

Le Conseil des industriels laitiers du Québec passe à l'action pour protéger l'authenticité de notre fleuron gastronomique, le fromage en grains!

Le Conseil souhaite garantir que le fromage en grains utilisé dans nos poutines provient réellement du Québec et qu'il respecte un savoir-faire traditionnel strict.

Le président-directeur général de l'organisme, Charles Langlois, explique qu'une demande d'Indication géographique protégée (IGP) est en cours.

Le fromage devra répondre à un cahier de charges précis pour arborer cette signature de prestige.

Écoutez Le président-directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec, Charles Langlois au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, mercredi à La commission.