Crise des effectifs

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez tirent la sonnette d'alarme sur la perte de popularité de la médecine familiale au Québec, alors que 150 postes de résidents demeurent vacants cette année.

Luc Ferrandez pointe du doigt l'attrait croissant de la médecine esthétique, un secteur lucratif aux horaires stables (9 à 5) sans les contraintes des urgences ou de l'itinérance.

Bien qu'une règle interdise désormais aux nouveaux diplômés de passer au privé durant les cinq premières années, les Commissaires débattent de la nécessité de mesures plus coercitives pour freiner cet exode et assurer la pérennité des soins de première ligne.

Écoutez les nouvelles en rafale présentées par Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi à La commission.