Société
Crise des effectifs

Désertion en médecine familiale: 150 postes de résidents vacants au Québec

par 98.5

La commission

le 4 mars 2026 14:11

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez tirent la sonnette d'alarme sur la perte de popularité de la médecine familiale au Québec, alors que 150 postes de résidents demeurent vacants cette année.

Luc Ferrandez pointe du doigt l'attrait croissant de la médecine esthétique, un secteur lucratif aux horaires stables (9 à 5) sans les contraintes des urgences ou de l'itinérance.

Bien qu'une règle interdise désormais aux nouveaux diplômés de passer au privé durant les cinq premières années, les Commissaires débattent de la nécessité de mesures plus coercitives pour freiner cet exode et assurer la pérennité des soins de première ligne.

Écoutez les nouvelles en rafale présentées par Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi à La commission

«Le gouvernement voulait augmenter de 600 sur trois ans le nombre de médecins au Québec. Mais si les postes restent vacants, t'as beau ouvrir des postes [...] on a un méchant problème.»

Luc Ferrandez

Lagacé le matin
