Mouvement «Balance ta balance»

Avec les résolutions du Nouvel An, l'utilisation de la balance reprend sa place dans le quotidien de plusieurs. Toutefois, cet objet anodin peut affecter l'humeur et l'estime de soi, en plus d'accroitre les risques de développer des troubles alimentaires, selon l’organisme Bien avec mon corps.
Écoutez Stéphanie Léonard, psychologue et fondatrice de l’organisme Bien avec mon corps, vendredi, à Radio Textos.
«Il y a des fluctuations de poids normal, jusqu'à cinq ou 6 livres par jour, qui sont expliquées par plein de facteurs qui ne sont pas un gain de poids. Si on embarque dans cette habitude quotidienne de se peser sans se demander pourquoi, c'est donner énormément de pouvoir à un chiffre, au lieu de donner du pouvoir à d'autres choses qui contribuent réellement à notre bien être.»