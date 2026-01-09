 Aller au contenu
Mouvement «Balance ta balance»

Se peser chaque jour, une source d'anxiété?

par 98.5

0:00
14:27

Entendu dans

Radio textos

le 9 janvier 2026 11:11

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Se peser chaque jour, une source d'anxiété?
La pesée quotidienne sur la balance serait une source d’anxiété, de baisse d’estime de soi et même de troubles alimentaires. / tmc_photos/ Adobe Stock

Avec les résolutions du Nouvel An, l'utilisation de la balance reprend sa place dans le quotidien de plusieurs. Toutefois, cet objet anodin peut affecter l'humeur et l'estime de soi, en plus d'accroitre les risques de développer des troubles alimentaires, selon l’organisme Bien avec mon corps

Écoutez Stéphanie Léonard, psychologue et fondatrice de l’organisme Bien avec mon corps, vendredi, à Radio Textos.

«Il y a des fluctuations de poids normal, jusqu'à cinq ou 6 livres par jour, qui sont expliquées par plein de facteurs qui ne sont pas un gain de poids. Si on embarque dans cette habitude quotidienne de se peser sans se demander pourquoi, c'est donner énormément de pouvoir à un chiffre, au lieu de donner du pouvoir à d'autres choses qui contribuent réellement à notre bien être.»

Stéphanie Léonard

