Mouvement «Balance ta balance»

Avec les résolutions du Nouvel An, l'utilisation de la balance reprend sa place dans le quotidien de plusieurs. Toutefois, cet objet anodin peut affecter l'humeur et l'estime de soi, en plus d'accroitre les risques de développer des troubles alimentaires, selon l’organisme Bien avec mon corps.

