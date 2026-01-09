Bilan 2025 pour la FTQ

La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Magali Picard, a présenté son bilan de l'année 2025.

Celle qui est à la tête de la plus grande association syndicale du Québec réitère ses critiques au gouvernement de la CAQ, notamment en lien avec les projets de loi trois et le projet de constitution québécoise.

La syndicaliste revient sur les mouvements de grèves importants qui ont affecté la fonction publique cette année.

Finalement, elle souhaite que la pertinence des syndicats puissent être remise de l'avant en 2026.

