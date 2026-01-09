 Aller au contenu
Bilan 2025 pour la FTQ

«Quand la CAQ a commencé à perdre le Nord, il y a eu un changement»

0:00
12:50

La présidente de la FTQ, Magali Picard, a présenté son bilan de 2025. / La Presse Canadienne

La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Magali Picard, a présenté son bilan de l'année 2025.

Celle qui est à la tête de la plus grande association syndicale du Québec réitère ses critiques au gouvernement de la CAQ, notamment en lien avec les projets de loi trois et le projet de constitution québécoise.

La syndicaliste revient sur les mouvements de grèves importants qui ont affecté la fonction publique cette année.

Finalement, elle souhaite que la pertinence des syndicats puissent être remise de l'avant en 2026.

Écoutez la présidente de la FTQ, Magali Picard, présenter son bilan de l'année 2025, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Quand je dis qu'ils ne sont pas capables de faire preuve de dialogue. C'était pas vrai les deux premières années où moi j'étais président de la FTQ. Depuis la défaite dans Jean-Talon, il y a une dégringolade au niveau du dialogue social. Il y a des projets de loi tape à l'oeil qui sont mensongers, qui viennent dire à la population: "On est là pour vous protéger, on va vous protéger contre vos syndicats", mais c'est faux.»

Magali Picard

