Selon une étude regroupant près de 2000 participants, le jeûne intermittent ne serait pas particulièrement meilleur que d'autres régimes alimentaires.

Si l'étude démontre bien une corrélation entre la perte de poids et des périodes de jeûnes, celle-ci serait toutefois minime et égale à d'autres types de diètes.

Écoutez la chroniqueuse et docteure en nutrition Isabelle Huot analyser cette étude, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.