 Aller au contenu
Société
Perte de poids

Selon une nouvelle étude: le jeûne intermittent, moins efficace qu'on le croit?

par 98.5

0:00
16:45

Entendu dans

La commission

le 27 février 2026 14:27

Avec

Isabelle Huot
Isabelle Huot
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Selon une nouvelle étude: le jeûne intermittent, moins efficace qu'on le croit?
Isabelle Huot / Cogeco Média

Selon une étude regroupant près de 2000 participants, le jeûne intermittent ne serait pas particulièrement meilleur que d'autres régimes alimentaires.

Si l'étude démontre bien une corrélation entre la perte de poids et des périodes de jeûnes, celle-ci serait toutefois minime et égale à d'autres types de diètes.

Écoutez la chroniqueuse et docteure en nutrition Isabelle Huot analyser cette étude, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«L'effet est très modeste. On parle d'un effet qui est similaire à la restriction énergétique légère. Qu'on fasse le jeûne intermittent ou qu'on calcule ses calories, 1600 ou 1700 calories par jour, c'est le même résultat. On parle d'à peu près 3 % du poids corporel. C'est vraiment pas énorme.»

Isabelle Huot

Vous aimerez aussi

Pourquoi le Canada est-il le champion du G7 en l'inflation alimentaire?
La commission
Pourquoi le Canada est-il le champion du G7 en l'inflation alimentaire?
0:00
6:39
Le temps d’écran bondit au Québec: comment reprendre le contrôle?
Le Québec maintenant
Le temps d’écran bondit au Québec: comment reprendre le contrôle?
0:00
7:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
Rattrapage
Bonne nouvelle de la journée
Nostalgie à la mode: Pokémon célèbre ses 30 ans d'existence!
La nostalgie des milléniaux: un réconfort face à la modernité
Rattrapage
Quand les objets du passé séduisent à nouveau
La nostalgie des milléniaux: un réconfort face à la modernité
Tensions en Iran: Washington recommande à son personnel de quitter Israël
Rattrapage
Attaque imminente contre l'Iran?
Tensions en Iran: Washington recommande à son personnel de quitter Israël
Pourquoi le Canada est-il le champion du G7 en l'inflation alimentaire?
Rattrapage
Coût du panier d'épicerie en hausse
Pourquoi le Canada est-il le champion du G7 en l'inflation alimentaire?
Armes à feu: Martin Bourget dénonce une loi qui «cible le mauvais 1%»
Rattrapage
Le marché noir des armes en pleine explosion
Armes à feu: Martin Bourget dénonce une loi qui «cible le mauvais 1%»
Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal
Rattrapage
«Nationalisme économique axé sur les PME»
Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal
OQLF: une seule plainte bouscule 45 ans d'histoire à une boulangerie
Rattrapage
Ciblée pour ses réseaux sociaux
OQLF: une seule plainte bouscule 45 ans d'histoire à une boulangerie
«L'immigration n'est pas la réponse au vieillissement» -Alex Boissonneault
Rattrapage
La capacité d'accueil du Québec dépassée?
«L'immigration n'est pas la réponse au vieillissement» -Alex Boissonneault
Cols bleus à Châteauguay: chèque en blanc ou gestion impossible?
Rattrapage
Le bras de fer s'intensifie
Cols bleus à Châteauguay: chèque en blanc ou gestion impossible?
Sécurité sur l'autoroute 50: des murets de béton toujours attendus
Rattrapage
Des mesures urgentes réclamées
Sécurité sur l'autoroute 50: des murets de béton toujours attendus
Un tiers des enfants québécois souffrent d’un trouble chronique
Rattrapage
Santé
Un tiers des enfants québécois souffrent d’un trouble chronique
Pourquoi ça coûte si cher les camps de jour?
Rattrapage
Les frais décomposés
Pourquoi ça coûte si cher les camps de jour?
Hillary Clinton contre-attaque et réclame le témoignage de Donald Trump
Rattrapage
Les nouvelles en rafale
Hillary Clinton contre-attaque et réclame le témoignage de Donald Trump
Instagram et prévention du suicide: une avancée majeure pour les jeunes
Rattrapage
Les nouvelles de la journées
Instagram et prévention du suicide: une avancée majeure pour les jeunes