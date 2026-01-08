Un rapport de la Heritage Foundation, mis en évidence par le Washington Post et intitulé Sauver l'Amérique en sauvant la famille, propose des pistes pour augmenter la natalité aux États-Unis inquiète.

Dans ce document, on retrouve des propositions législatives très conservatrices pour encourager les familles à avoir des enfants et changer la société.

On suggère, par exemple, de moins porter d’attention aux changements climatiques, d'arrêter le dépistage génétique, d'organiser une journée de repos pour faciliter la pratique religieuse et les réunions familiales, ou encore d'inciter les mères à rester à la maison au lieu d’aller travailler…

Écoutez la chroniqueuse spécialisée dans l’actualité américaine, Valérie Beaudoin, revenir sur ce rapport, jeudi, au micro de Philippe Cantin.