Début des séries ce dimanche

Maintenant que la saison régulière est complétée, les yeux sont rivés sur la série entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay qui débutera ce dimanche.

Bien que l'équipe de la Floride soit favorite dans cet affrontement, les chances du Tricolore de prendre sa revanche sur la finale de la Coupe Stanley de 2021 sont bien réelles.

Martin McGuire souligne d'ailleurs que les troupes de Martin St-Louis rivalisent avec les doubles champions à plusieurs niveaux, notamment en avantage numérique.

Écoutez le chroniqueur sportif, Meeker Guerrier, et le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, sur le début des séries, mercredi, au Québec maintenant.