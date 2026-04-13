Densité urbaine

Luc Ferrandez défend l'idée de maximiser l'espace urbain par la création de logements accessoires, familièrement appelés «cabanons».

Bien qu'une loi québécoise permette désormais ces habitations sous réserve de l'accord municipal, l'animateur Patrick Lagacé souligne la barrière psychologique d'avoir un étranger dans sa cour.

Ferrandez rétorque que cette densification, déjà courante dans d'autres provinces et aux États-Unis, favorise la mixité sociale et brise la solitude, notamment pour les aînés ou les étudiants.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.