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Densité urbaine

Vivre au fond de la cour: l'avenir du «cabanon habitable»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 avril 2026 09:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Vivre au fond de la cour: l'avenir du «cabanon habitable»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Luc Ferrandez défend l'idée de maximiser l'espace urbain par la création de logements accessoires, familièrement appelés «cabanons».

Bien qu'une loi québécoise permette désormais ces habitations sous réserve de l'accord municipal, l'animateur Patrick Lagacé souligne la barrière psychologique d'avoir un étranger dans sa cour.

Ferrandez rétorque que cette densification, déjà courante dans d'autres provinces et aux États-Unis, favorise la mixité sociale et brise la solitude, notamment pour les aînés ou les étudiants. 

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, lundi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«La densité, en fin de compte, ça crée plus de joie, plus d'humanisme, puis ça va faire vivre nos quartiers.»

Luc Ferrandez

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