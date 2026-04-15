Cérémonie d'assermentation

Christine Fréchette deviendra la deuxième femme à diriger le Québec, mercredi après-midi, alors qu'elle sera officiellement assermentée comme première ministre pour ainsi succéder à François Legault.

Plusieurs élus municipaux seront présents lors de cette cérémonie, dont le maire de Québec, Bruno Marchand, le maire Stéphane Boyer de Laval, ainsi que la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada. Des représentants des Premières Nations ont également été invités.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles, discuter de cette assermentation au micro de Philippe Cantin, mercredi.

Les yeux sont également tournés vers Bernard Drainville ainsi que les députés qui l'ont soutenu lors de la course à la chefferie.