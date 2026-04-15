Le premier ministre canadien, Mark Carney, figure parmi les 100 personnes les plus influentes au monde selon le magazine Time.

L'hommage dédié à l'ancien banquier a été rédigé par Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne. Cette dernière qualifie Mark Carney de «rockstar».

Dans ce palmarès, le chef d'État côtoie d'autres personnalités marquantes, telles que le pape Léon XIV, le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas aborder le sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant.