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Assermentation de Christine Fréchette

«La formation du Conseil des ministres va être importante pour l'unité du parti»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 avril 2026 16:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«La formation du Conseil des ministres va être importante pour l'unité du parti»
Christine Fréchette est devenue la deuxième femme à diriger le Québec, après Pauline Marois (2012-2014). / La Presse Canadienne

Maintenant assermentée comme nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette aura d'importantes décisions à prendre dès les premiers jours de son mandat.

Selon l'ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, Luc Ouellet, elle devra rapidement former un Conseil des ministres unifié et apaiser les tensions internes, notamment au sein du clan de Bernard Drainville.

La nouvelle cheffe devra également trouver un moyen de remonter dans les sondages en seulement quelques mois.

Écoutez à ce sujet le stratège politique Luc Ouellet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

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