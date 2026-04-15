Assermentation de Christine Fréchette

Maintenant assermentée comme nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette aura d'importantes décisions à prendre dès les premiers jours de son mandat.

Selon l'ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, Luc Ouellet, elle devra rapidement former un Conseil des ministres unifié et apaiser les tensions internes, notamment au sein du clan de Bernard Drainville.

La nouvelle cheffe devra également trouver un moyen de remonter dans les sondages en seulement quelques mois.

Écoutez à ce sujet le stratège politique Luc Ouellet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.