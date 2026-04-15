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En marge des des Championnats du monde de cyclisme

Cyclisme: les amateurs pourront rouler sur le parcours des Mondiaux

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 avril 2026 15:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Cyclisme: les amateurs pourront rouler sur le parcours des Mondiaux
Cyclisme: les amateurs pourront rouler sur le parcours des Mondiaux / torwaiphoto / Adobe Stock

Les cyclistes amateurs du Québec et d'ailleurs auront la chance unique de tester leurs jambes sur le même tracé que l'élite mondiale lors des Championnats du monde de cyclisme sur route de l'UCI à Montréal.

Le samedi 19 septembre, la veille du lancement officiel des compétitions professionnelles, le parcours du contre-la-montre sera entièrement fermé à la circulation et sécurisé pour accueillir 6 000 participants amateurs.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville détailler cette expérience hors du commun, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Ces sportifs du dimanche pourront s'imprégner de l'ambiance des grands jours avec les barrières de sécurité et les affiches publicitaires déjà en place.

Quatre distances seront proposées (10, 20, 40 et 70 km) à des tarifs variant entre 5 $et 40$. 

Pour ceux qui souhaitent se mesurer virtuellement aux pros, une boucle de 5 km sur le circuit Gilles-Villeneuve sera aussi chronométrée.

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