Une solution aux tribunaux?

Dans un contexte où l’engorgement des tribunaux et les délais judiciaires préoccupent de plus en plus, une initiative lancée cette semaine propose de revoir notre manière de régler les conflits du quotidien.
La médiation permet souvent de régler les litiges plus rapidement, de limiter les coûts et de préserver les relations, tout en allégeant la pression sur le système judiciaire.
Écoutez les explications de Véronique Marquis, directrice générale de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, au micro de Philippe Cantin.
«Le taux de succès en médiation est d'environ 80 %. Il faut rappeler que ce n'est pas parce qu'on tente la médiation qu'on se prive d'autres recours. On peut déposer une demande au tribunal pendant que l'on tente la médiation. Le juge qui nous reçoit va être très favorable à nous entendre et cela peut même devancer le traitement d'un dossier, sachant qu'on a déjà essayé cette avenue.»