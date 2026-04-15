Une solution aux tribunaux?

Dans un contexte où l’engorgement des tribunaux et les délais judiciaires préoccupent de plus en plus, une initiative lancée cette semaine propose de revoir notre manière de régler les conflits du quotidien.

La médiation permet souvent de régler les litiges plus rapidement, de limiter les coûts et de préserver les relations, tout en allégeant la pression sur le système judiciaire.

Écoutez les explications de Véronique Marquis, directrice générale de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, au micro de Philippe Cantin.