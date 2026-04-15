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Éric Duhaime a le vent dans les voiles à Québec

«Je rencontre des gens qui ont travaillé de près avec M. Drainville»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 avril 2026 17:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je rencontre des gens qui ont travaillé de près avec M. Drainville»
Éric Duhaime a le vent dans les voiles à Québec. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

Selon un sondage Pallas Data publié par L’actualité, les intentions de vote du Parti Québécois sont en chute partout au Québec.

La situation est particulièrement critique pour le PQ dans la région de Québec, où les conservateurs les supplantent maintenant de 10 points (34 % contre 24 %).

Le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, croit que ce n'est que le début d'une tendance positive pour son parti, à Québec comme ailleurs.

Écoutez les explications d'Éric Duhaime à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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