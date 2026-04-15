Éric Duhaime a le vent dans les voiles à Québec

Selon un sondage Pallas Data publié par L’actualité, les intentions de vote du Parti Québécois sont en chute partout au Québec.

La situation est particulièrement critique pour le PQ dans la région de Québec, où les conservateurs les supplantent maintenant de 10 points (34 % contre 24 %).

Le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, croit que ce n'est que le début d'une tendance positive pour son parti, à Québec comme ailleurs.

Écoutez les explications d'Éric Duhaime à ce sujet au micro de Philippe Cantin.