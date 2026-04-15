Je reviendrais à Montréal

Le fils de Robert Charlebois, l’auteur-compositeur-interprète Jérôme Charlebois, rend hommage à son père et aux partisans du Tricolore en revisitant la pièce Je reviendrai à Montréal.

Le projet inclut un vidéoclip exclusif avec des archives du Canadien évoquant des souvenirs marquants comme la Coupe Stanley de 1993, les meilleurs moments de Guy Lafleur et Maurice Richard ainsi que la rivalité avec les Nordiques de Québec.

Écoutez à ce sujet Jérôme Charlebois, mercredi, au micro de Philippe Cantin et de Catherine Beauchamp.