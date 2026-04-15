 Aller au contenu
Conflit en Iran

L'Europe semble en avoir assez de Donald Trump

par 98.5

0:00
7:11

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 avril 2026 16:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L'Europe semble en avoir assez de Donald Trump
Donald Trump se met à dos les dirigeants européens. / La Presse Canadienne

Les gouvernements européens en ont-ils assez des décisions improvisées de Donald Trump? Le conflit en Iran semble avoir fragilisé les relations entre le président américain et ses alliés du Vieux Continent.

Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Italie et plus récemment la Hongrie, à la suite du changement de régime, se positionnent contre les décisions de Donald Trump.

Écoutez l'ancien diplomate et expert de l'Université d'Ottawa, Ferry De Kerckhove, commenter la nouvelle instance créée par Donald Trump.

«Je crois qu'il y a en Europe une mouvance qui commence à être de plus en plus marquée. Pas seulement par madame Meloni, qui était la plus proche de Trump parmi les leaders européens, mis à part évidemment l'ancien dirigeant de Hongrie, mais on voit aussi Emmanuel Macron devenir de plus en plus franc et brutal dans sa critique.»

Ferry De Kerckhove

Autre sujet abordé:

  • Le pape Léon XIV, le nouveau joueur inattendu de la politique internationale.

Vous aimerez aussi

Crues des eaux: d'importantes précipitations prévues dimanche au Québec
Le Québec maintenant
Crues des eaux: d'importantes précipitations prévues dimanche au Québec
0:00
7:31
Cyclisme: les amateurs pourront rouler sur le parcours des Mondiaux
Le Québec maintenant
Cyclisme: les amateurs pourront rouler sur le parcours des Mondiaux
0:00
4:21
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Avance du PCQ à Québec: «Surprenant, mais pas tant que ça»-Philippe Léger
Rattrapage
34% pour les conservateurs selon Pallas
Avance du PCQ à Québec: «Surprenant, mais pas tant que ça»-Philippe Léger
Les Canadiens mieux équipés qu'en 2021 face au Lightning
Rattrapage
Début des séries ce dimanche
Les Canadiens mieux équipés qu'en 2021 face au Lightning
Un hommage de Jérôme Charlebois à son père et aux partisans du Tricolore
Rattrapage
Je reviendrais à Montréal
Un hommage de Jérôme Charlebois à son père et aux partisans du Tricolore
«La formation du Conseil des ministres va être importante pour l'unité du parti»
Rattrapage
Assermentation de Christine Fréchette
«La formation du Conseil des ministres va être importante pour l'unité du parti»
Les Canadiens de Montréal affronteront le Lightning de Tampa Bay dès dimanche
Rattrapage
Première ronde des séries
Les Canadiens de Montréal affronteront le Lightning de Tampa Bay dès dimanche
Crues des eaux: d'importantes précipitations prévues dimanche au Québec
Rattrapage
De nombreuses régions à risque d'inondations
Crues des eaux: d'importantes précipitations prévues dimanche au Québec
Discussion avec deux comédiennes de la série Antigang
Rattrapage
Finale ce jeudi
Discussion avec deux comédiennes de la série Antigang
Cyclisme: les amateurs pourront rouler sur le parcours des Mondiaux
Rattrapage
En marge des des Championnats du monde de cyclisme
Cyclisme: les amateurs pourront rouler sur le parcours des Mondiaux
Christine Fréchette succédera à François Legault mercredi après-midi
Rattrapage
Cérémonie d'assermentation
Christine Fréchette succédera à François Legault mercredi après-midi
Dernier match avant les séries: «Le CH confirme l'élan entrepris l'an passé»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Performance exceptionnelle des jeunes joueurs
Dernier match avant les séries: «Le CH confirme l'élan entrepris l'an passé»
De nouveaux outils de surveillance pour les employeurs: «C'est inquiétant»
Rattrapage
Capteurs installés sous des bureaux
De nouveaux outils de surveillance pour les employeurs: «C'est inquiétant»
«Carney s'inquiète plus de l'inflation que de l'impact sur la croissance»
Rattrapage
Abolition de la taxe fédérale sur l'essence
«Carney s'inquiète plus de l'inflation que de l'impact sur la croissance»
Négociations avec l’Iran: Donald Trump sème la confusion
Rattrapage
Reprises à Islamabad?
Négociations avec l’Iran: Donald Trump sème la confusion
«Un tour du chapeau pour Mark Carney et Pierre Poilievre patine dans le vide»
Rattrapage
Majorité pour le parti Libéral
«Un tour du chapeau pour Mark Carney et Pierre Poilievre patine dans le vide»