Les gouvernements européens en ont-ils assez des décisions improvisées de Donald Trump? Le conflit en Iran semble avoir fragilisé les relations entre le président américain et ses alliés du Vieux Continent.

Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Italie et plus récemment la Hongrie, à la suite du changement de régime, se positionnent contre les décisions de Donald Trump.

Écoutez l'ancien diplomate et expert de l'Université d'Ottawa, Ferry De Kerckhove, commenter la nouvelle instance créée par Donald Trump.