Les gouvernements européens en ont-ils assez des décisions improvisées de Donald Trump? Le conflit en Iran semble avoir fragilisé les relations entre le président américain et ses alliés du Vieux Continent.
Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Italie et plus récemment la Hongrie, à la suite du changement de régime, se positionnent contre les décisions de Donald Trump.
Écoutez l'ancien diplomate et expert de l'Université d'Ottawa, Ferry De Kerckhove, commenter la nouvelle instance créée par Donald Trump.
«Je crois qu'il y a en Europe une mouvance qui commence à être de plus en plus marquée. Pas seulement par madame Meloni, qui était la plus proche de Trump parmi les leaders européens, mis à part évidemment l'ancien dirigeant de Hongrie, mais on voit aussi Emmanuel Macron devenir de plus en plus franc et brutal dans sa critique.»
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