Trump multiplie les contradictions

Donald Trump multiplie les déclarations optimistes et assure qu'un règlement du conflit en Iran est imminent.
Selon le président américain, les parties seraient à deux doigts d'un accord, mais la réalité sur le terrain semble bien différente.
Écoutez les explications de l'analyste Valérie Beaudoin, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
«Donald Trump se dit tout de même confiant d'obtenir une entente avant la visite du roi Charles. Or, cette visite dépasse la fameuse date butoir. C’est donc à n’y rien comprendre.»