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Trump multiplie les contradictions

Négociations avec l’Iran: «c’est à rien n'y comprendre»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 avril 2026 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Négociations avec l’Iran: «c’est à rien n'y comprendre»
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Donald Trump multiplie les déclarations optimistes et assure qu'un règlement du conflit en Iran est imminent.

Selon le président américain, les parties seraient à deux doigts d'un accord, mais la réalité sur le terrain semble bien différente.

Écoutez les explications de l'analyste Valérie Beaudoin, mercredi, au micro de Philippe Cantin. 

«Donald Trump se dit tout de même confiant d'obtenir une entente avant la visite du roi Charles. Or, cette visite dépasse la fameuse date butoir. C’est donc à n’y rien comprendre.»

Valérie Beaudoin

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