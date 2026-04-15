34% pour les conservateurs selon Pallas

Selon le plus récent sondage Pallas Data, le Parti conservateur du Québec dirigé par Éric Duhaime obtiendrait 34 % des intentions de vote dans la région de Québec, alors que le Parti Québécois est en baisse à 24 %.

Il y a quelques mois à peine, le Parti Québécois possédait une confortable avance dans cette région. Comment expliquer ce revirement de situation ?

Écoutez l'analyste politique Philippe Léger en discuter, mercredi, au micro de Philippe Cantin.