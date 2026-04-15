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34% pour les conservateurs selon Pallas

Avance du PCQ à Québec: «Surprenant, mais pas tant que ça»-Philippe Léger

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 avril 2026 17:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
Avance du PCQ à Québec: «Surprenant, mais pas tant que ça»-Philippe Léger
Philippe Léger / Cogeco Média

Selon le plus récent sondage Pallas Data, le Parti conservateur du Québec dirigé par Éric Duhaime obtiendrait 34 % des intentions de vote dans la région de Québec, alors que le Parti Québécois est en baisse à 24 %.

Il y a quelques mois à peine, le Parti Québécois possédait une confortable avance dans cette région. Comment expliquer ce revirement de situation ?

Écoutez l'analyste politique Philippe Léger en discuter, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

«Surprenant, mais en même temps, pas tant que ça. À Québec, il y a quand même un écosystème médiatique qui favorise fortement le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Je pense à Radio X, par exemple. Il y a des enjeux comme le troisième lien qui favorise le Parti conservateur et il y a des députés conservateurs fédéraux qui sont bien implantés dans la région de Québec. C'est aussi une région qui a des attitudes un peu plus conservatrices, donc, c'est un terreau fertile pour Éric Duhaime.»

Philippe Léger

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