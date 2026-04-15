De nombreuses régions à risque d'inondations

Les températures prévues au courant de la semaine sont particulièrement inquiétantes pour les crues des eaux.

Une vingtaine de cours d’eau du Québec sont sous surveillance parce que leur niveau pourrait dépasser les seuils d’inondation d’ici les prochains jours.

Écoutez à ce sujet le météorologue d'Environnement Canada, Julien Pellerin, ainsi que Maude-Émilie Lapointe, conseillère en sécurité civile au ministère de la Sécurité publique, au Québec maintenant.

La situation est déjà critique dans certaines régions du Québec, comme à Rawdon, où la rivière Ouareau est sortie de son lit à deux endroits sur des routes secondaires.

Écoutez également les explications de Raymond Rougeau, maire de Rawdon, au micro de Philippe Cantin.