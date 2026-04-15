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Ses alliés prennent leurs distances

Un portrait sombre: l’isolement international de Donald Trump

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 15 avril 2026 13:55

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle

et autres

Un portrait sombre: l’isolement international de Donald Trump
Frédérick Gagnon / Cogeco Média

Le chercheur Frédéric Gagnon dresse un portrait sombre de la situation actuelle de Donald Trump.

En plus de s’attirer les foudres de sa propre coalition après s'être comparé à Jésus, l’ex-président voit ses alliés traditionnels à l'étranger, comme l’Italienne Giorgia Meloni, prendre leurs distances.

Selon l’expert, cette stratégie de séduction auprès des leaders internationaux semble avoir atteint ses limites, alors que même ses plus proches collaborateurs s’en prennent désormais ouvertement au Pape.

Écoutez Frédéric Gagnon aborder le tout, mercredi après-midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

Autres sujets traités :

  • Défaite d'Orban en Hongrie: la chute de Viktor Orban représente une mauvaise nouvelle pour le «brand» de la droite dure internationale de Trump;
  • Jerome Powell est visé par une enquête du Département de la Justice;
  • Négociations Israël-Liban à Washington, sous l'égide de Marco Rubio.

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