Ses alliés prennent leurs distances

Le chercheur Frédéric Gagnon dresse un portrait sombre de la situation actuelle de Donald Trump.

En plus de s’attirer les foudres de sa propre coalition après s'être comparé à Jésus, l’ex-président voit ses alliés traditionnels à l'étranger, comme l’Italienne Giorgia Meloni, prendre leurs distances.

Selon l’expert, cette stratégie de séduction auprès des leaders internationaux semble avoir atteint ses limites, alors que même ses plus proches collaborateurs s’en prennent désormais ouvertement au Pape.

Écoutez Frédéric Gagnon aborder le tout, mercredi après-midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

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