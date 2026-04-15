Finale ce jeudi

Le dernier épisode de la populaire série québécoise Antigang sera présenté ce jeudi. Pour l’occasion, Catherine Beauchamp reçoit en studio les comédiennes Nadine Bismut et Léane Labrèche-Dor pour discuter de leur rôle.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et les comédiennes Nadine Bismuth et Léane Labrèche-Dor, mercredi, au Québec maintenant.