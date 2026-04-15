Finale ce jeudi

Le dernier épisode de la populaire série québécoise Antigang sera présenté ce jeudi. Pour l’occasion, Catherine Beauchamp reçoit en studio les comédiennes Nadine Bismut et Léane Labrèche-Dor pour discuter de leur rôle.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et les comédiennes Nadine Bismuth et Léane Labrèche-Dor, mercredi, au Québec maintenant.
«Dès le départ, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je trouvais que les personnages féminins, de façon assez globale, avaient beaucoup de chair autour de l'os en termes de répliques, de mordant, de bonnes swing aussi et des bonnes jokes. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir me plonger dans un personnage multicouches et multidimensions. Je trouvais que c'était un beau luxe, un beau cadeau d'avoir ça sur papier.»