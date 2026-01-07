Anxiété, stress et choix contraints

L'augmentation des taux hypothécaires et la rareté des logements abordables créent une détresse psychologique majeure au Québec.

La Dre Christine Grou explique que l'imprévisibilité financière génère un stress aigu et menace l'estime de soi.

De nombreux couples séparés se voient contraints de cohabiter, faute de pouvoir racheter la part de l'autre ou de se reloger.

Cette situation peut devenir toxique pour les enfants, qui sont plus sensibles au climat émotionnel qu'au lieu de résidence.

Pour préserver leur santé mentale, les individus doivent envisager ces compromis comme des solutions temporaires et éviter l'épuisement émotionnel qui nuit à la prise de décision.

