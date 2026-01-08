Cartes Pokémon: valeur en hausse de 830% en 5 ans

La valeur des cartes Pokémon a augmenté de plus de 830% en cinq ans, dépassant largement l’Indice S&P 500, selon le magazine L’Actualité.

