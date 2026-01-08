Cartes Pokémon: valeur en hausse de 830% en 5 ans

La valeur des cartes Pokémon a augmenté de plus de 830% en cinq ans, dépassant largement l’Indice S&P 500, selon le magazine L’Actualité.
Écoutez Karl Rettino-Parazelli, journaliste au magazine L’Actualité, en discuter jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il n'y a absolument rien qui garantit la valeur. C'est une compagnie qui existe depuis très longtemps, qui a des adeptes partout dans le monde, donc il y a une grosse demande. Mais la seule règle qui régit la valeur de ces cartes-là, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, s'il y a des gens prêts à acheter ça, c'est bon. Si tout le monde se dit, ça ne vaut plus rien, la valeur tombe à zéro.»