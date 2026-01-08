Sera-t-il bientôt réintégré?

Lionel Carmant, ex-ministre des Services sociaux, conserve une forte influence sur la CAQ et François Legault, notamment concernant la modification de la loi P-38 sur la psychiatrie, prévue pour février 2024.

Le médecin spécialiste qui avait démissionné le 30 octobre 2025 en raison des désaccords importants avec la réforme gouvernementale sur la rémunération des médecins (Loi 2) pourrait-il revenir dans le giron caquiste?

