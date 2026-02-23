Financement des athlètes

La délégation canadienne aux Jeux d'hiver de Milan 2026 a remporté 21 médailles (5 d'or, 7 d'argent et 9 de bronze), mais Eric Miles, du Comité olympique canadien (COC), souligne le sous-financement des programmes et la nécessité de revoir le modèle canadien.
Écoutez Eric Myles brosser le bilan des Jeux de Milan et de discuter de financement en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le bilan des Jeux et les médailles de Mikael Kingsbury, Valérie Maltais et Steven Dubois;
- Le tableau des médailles est-il représentatif de la situation mondiale?
- On discute du modèle de la Norvège qui n'amène aux Jeux que ses représentants ayant des chances de médailles;
- Le financement des délégations: l'exemple de l'Australie;
- Financement: «C'est certain qu'il va falloir des choix»;
- Vision 2025: un million de plus de jeunes faisant du sport;
- «Quels sont les sports les plus attrayants et les plus modernes avec l'évolution de notre société?»
- Le Canada arrive dans un autre cycle et il faut revoir les enjeux de financement;
- Un investissement de 500 millions $ du privé, travailler avec le gouvernement;
- «Il va y avoir des sports qui vont être plus ciblés que d'autres. Il peut avoir un financement plus ajusté;
- Une candidate conjointe Montréal-Toronto ou Montréal-Québec pour les Jeux de 2042 ou 2044?