Financement des athlètes

La délégation canadienne aux Jeux d'hiver de Milan 2026 a remporté 21 médailles (5 d'or, 7 d'argent et 9 de bronze), mais Eric Miles, du Comité olympique canadien (COC), souligne le sous-financement des programmes et la nécessité de revoir le modèle canadien.

Écoutez Eric Myles brosser le bilan des Jeux de Milan et de discuter de financement en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés