L’envers du décor financier des Jeux

Alors que les projecteurs s'éteignent sur Milan, la réalité frappe durement nos médaillés canadiens: une fois les célébrations terminées, ils sont laissés à eux-mêmes pour financer la suite de leur saison.

Le médaillé de bronze Laurent Dubreuil a jeté un pavé dans la mare en révélant qu'il doit payer de sa propre poche la totalité de ses frais pour les Championnats mondiaux aux Pays-Bas.

Entre les billets d'avion à 2000 $, l'hébergement et même la location de temps de glace pour s'entraîner, la facture est salée pour ceux que l'on acclamait il y a quelques jours à peine.

De son côté, la skieuse américaine Lindsey Vonn révèle avoir frôlé l'amputation après une chute effroyable, soulevant de sérieuses questions sur la responsabilité médicale au sein du sport de haut niveau.