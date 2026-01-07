Géopolitique de l’Arctique

Luc Ferrandez analyse la volonté de Donald Trump d'annexer le Groenland, y voyant un désir de marquer l'histoire à l'instar des anciens présidents américains.

En s'emparant de ce territoire, les États-Unis dépasseraient le Canada et la Chine pour devenir le deuxième plus grand pays au monde.

Au-delà du prestige, l'intérêt est stratégique: contrer l'avance de la Russie en Arctique et sécuriser des passages maritimes cruciaux.

Il déplore toutefois la méthode brutale de Trump qui, au lieu de négocier avec son allié danois, piétine des relations diplomatiques établies depuis des décennies pour obtenir des ressources minières et pétrolières.

