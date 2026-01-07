Violences par la police de l'immigration

La colère gronde au Minnesota après qu'une femme a été tuée par des agents de la police de l'immigration (ICE) alors qu'elle participait à une manifestation à Minneapolis.

Une importante communauté de personnes originaires de la Somalie est installée dans cet État et fait l'objet de critiques insultantes de la part du président Donald Trump.

Les versions du drame diffèrent. Le Département de la sécurité intérieure des États-Unis affirme que des «émeutiers» tentaient de bloquer les agents, et qu'il y a eu des «tirs défensifs» lorsqu'une personne a utilisé son véhicule pour tenter de les renverser. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, dément cette version des faits et exige le départ des agents de l'immigration déployés récemment dans sa ville.

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse spécialisée dans la politique américaine, Valérie Beaudoin, mercredi, au micro de Philippe Cantin.