Police fédérale de l'immigration aux États-Unis

Les agents de l'ICE: «Des méthodes qui sont extrêmement brutales»

Les agents de l'ICE: «Des méthodes qui sont extrêmement brutales»
Des manifestants sont dans les rues de Minneapolis, aux États-Unis, à la suite de la mort d'une femme de 37 ans abattue mercredi par la police fédérale de l'immigration, l'ICE.

Le Département de la sécurité intérieure des États-Unis s'est rapidement porté à la défense des agents, jugeant que la femme en question aurait utilisé son véhicule pour tenter de renverser des policiers.

«Les enfants vont à l'école. Et vous avez ces policiers-là avec des méthodes qui sont extrêmement brutales, qui débarquent et qui font des rafles et qui rentrent dans des centres communautaires, qui se tiennent autour de lieux de travail et qui vont capturer comme ça des gens en pleine rue. Vous avez sans doute vu les scènes. C'est très controversé. Vous avez une partie de la base de Donald Trump qui applaudit.»

Patrick Lagacé

