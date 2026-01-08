Police fédérale de l'immigration aux États-Unis

Des manifestants sont dans les rues de Minneapolis, aux États-Unis, à la suite de la mort d'une femme de 37 ans abattue mercredi par la police fédérale de l'immigration, l'ICE.
Le Département de la sécurité intérieure des États-Unis s'est rapidement porté à la défense des agents, jugeant que la femme en question aurait utilisé son véhicule pour tenter de renverser des policiers.
«Les enfants vont à l'école. Et vous avez ces policiers-là avec des méthodes qui sont extrêmement brutales, qui débarquent et qui font des rafles et qui rentrent dans des centres communautaires, qui se tiennent autour de lieux de travail et qui vont capturer comme ça des gens en pleine rue. Vous avez sans doute vu les scènes. C'est très controversé. Vous avez une partie de la base de Donald Trump qui applaudit.»
Autres sujets abordés
- Ukraine: plus d'un million de foyers sont privés d'eau et d'électricité à la suite de frappes de drones russes sur les infrastructures énergétiques;
- Cuba: le pays traverse une crise énergétique sévère;
- Québec: le décès d'un homme de 65 ans après 10 heures d'attente à l'urgence illustre la saturation critique du système hospitalier;
- Alberta: des médecins d'Edmonton demandent l'état d'urgence en raison d'une surcapacité hospitalière et de décès survenus dans les salles d'attente;
- Fonction publique: le retour obligatoire au bureau trois jours par semaine pour les fonctionnaires québécois suscite une forte opposition syndicale;
- Course au PLQ: Charles Milliard est critiqué pour avoir utilisé des images de la ville d'Hambourg (Allemagne) dans sa vidéo promotionnelle censée représenter le Québec.