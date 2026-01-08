Police fédérale de l'immigration aux États-Unis

Des manifestants sont dans les rues de Minneapolis, aux États-Unis, à la suite de la mort d'une femme de 37 ans abattue mercredi par la police fédérale de l'immigration, l'ICE.

Le Département de la sécurité intérieure des États-Unis s'est rapidement porté à la défense des agents, jugeant que la femme en question aurait utilisé son véhicule pour tenter de renverser des policiers.

Écoutez Patrick Lagacé commenter les événements de Minneapolis où une femme de 37 ans a été abattue par les agents de l'ICE.