Magie et émotions

Catherine Brisson présente Facteur A, une nouvelle émission de Radio-Canada adaptée du succès français Les rencontres du Papotin.

Le concept réunit 25 personnes autistes, âgées de 16 à 66 ans, qui posent des questions sans tabous ni filtres à des personnalités publiques telles que Patrick Huard, Fred Pellerin, Claude Legault ou Roxane Bruneau.

Ce format unique déstabilise les invités par sa franchise, menant à des confidences profondément personnelles et émouvantes qu'ils n'auraient jamais accordées à des journalistes traditionnels.

Elle décrit l'émission comme une «télévision utile» qui crée des moments de pure magie.

