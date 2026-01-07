Nouveau magazine Sucré Givré

Tout le monde connaît l'émission Sucré Salé. Voici maintenant Sucré Givré.

Écoutez Jean-Philippe Dion parler de la nouvelle émission, mercredi, avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Le nouveau magazine s'inspire de Sucré Salé qui en est à sa 25ᵉ saison.

Jean-Philippe Dion explique sa volonté de réinventer le talk-show en valorisant la culture québécoise à la télévision.

Il évoque des reportages comme la première de Peter Pan avec Élise Marquis, des entrevues avec Matt Lang (chanson, billetterie, deuil familial) et de Paul St-Pierre Plamondon (politique, hockey), tout en soulignant l’importance de l’émotion, de l’équilibre politique (CAQ, PQ, PLQ, QS) et la distinction avec les magazines d’actualité comme Infoman.