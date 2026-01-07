Bilan de mi-saison des Canadiens

Notre coloré analyste hockey Tony Marinaro commente le récent bilan de Kent Hughes, directeur général du Canadien.

Hughes admet que la gestion de trois gardiens n'est pas idéale à long terme, mais laisse la porte ouverte au jeune Jacob Fowler, dont il vante la maturité mentale exceptionnelle.

Sur le marché des transactions, Hughes cherche désormais à ajouter de l'expérience, du poids et un attaquant de «top 6».

Tony Marinaro souligne également la progression fulgurante de Juraj Slafkovsky, qui s'impose enfin comme un premier choix au total.

Écoutez Tony Marinaro, analyste sportif à Cogeco Média, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.