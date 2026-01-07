 Aller au contenu
Sports
Bilan de mi-saison des Canadiens

Les Canadiens à la recherche d'attaque et de robustesse physique

par 98.5

0:00
6:38

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 janvier 2026 08:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tony Marinaro
Tony Marinaro
Les Canadiens à la recherche d'attaque et de robustesse physique
Un espresso avec Tony Marinaro / Cogeco Média

Notre coloré analyste hockey Tony Marinaro commente le récent bilan de Kent Hughes, directeur général du Canadien. 

Hughes admet que la gestion de trois gardiens n'est pas idéale à long terme, mais laisse la porte ouverte au jeune Jacob Fowler, dont il vante la maturité mentale exceptionnelle. 

Sur le marché des transactions, Hughes cherche désormais à ajouter de l'expérience, du poids et un attaquant de «top 6».

Tony Marinaro souligne également la progression fulgurante de Juraj Slafkovsky, qui s'impose enfin comme un premier choix au total.

Écoutez Tony Marinaro, analyste sportif à Cogeco Média, mercredi, au micro de Patrick Lagacé. 

«Dans le cas de Slafkovsky, ce n'est pas un feu de paille. Quand on le voit jouer des bons matchs, on comprend mieux pourquoi le Canadien l'a repêché premier au total.»

Tony Marinaro

Vous aimerez aussi

Michael Hage boucle le tournoi avec 15 points
Bonsoir les sportifs
Michael Hage boucle le tournoi avec 15 points
0:00
10:05
Le CF Montréal magasine pour la saison à venir
Les amateurs de sports
Le CF Montréal magasine pour la saison à venir
0:00
5:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Trumpistes québécois: entre convictions cachées et méfiance des médias
Rattrapage
Une communauté «anti-système»
Trumpistes québécois: entre convictions cachées et méfiance des médias
L’illusion du consentement: l’enquête troublante de Hugo Meunier
Rattrapage
100 hommes prêts à l’agression
L’illusion du consentement: l’enquête troublante de Hugo Meunier
Origines autochtones en justice: une utilisation qui sème le doute
Rattrapage
Violence et réhabilitation
Origines autochtones en justice: une utilisation qui sème le doute
L’annexion du Groenland: l’obsession de grandeur de Donald Trump
Rattrapage
Géopolitique de l’Arctique
L’annexion du Groenland: l’obsession de grandeur de Donald Trump
Résolutions 2026: de la course à pied aux rituels insolites sur TikTok
Rattrapage
Réseau sociaux
Résolutions 2026: de la course à pied aux rituels insolites sur TikTok
L'entrevue sans filtre: des personnalités face à l'assemblée du «Facteur A»
Rattrapage
Magie et émotions
L'entrevue sans filtre: des personnalités face à l'assemblée du «Facteur A»
Buttes de neige réglementaires: un outil technologique pour les écoles
Rattrapage
«Check ma butte»
Buttes de neige réglementaires: un outil technologique pour les écoles
Convention CES: des robots plus délicats et précis que jamais
Rattrapage
Événement à Las Vegas
Convention CES: des robots plus délicats et précis que jamais
Suppléments de protéines: l’analyse de 68 produits par Protégez-vous
Rattrapage
Attention aux additifs et sucres
Suppléments de protéines: l’analyse de 68 produits par Protégez-vous
Psychiatrie de rue: l'alliance entre police et médecins pour aider les sans-abri
Rattrapage
Santé mentale et itinérance
Psychiatrie de rue: l'alliance entre police et médecins pour aider les sans-abri
«À l'épicerie, les gens me parlent du coût de la vie, pas de souveraineté»
Rattrapage
Parler des vraies affaires
«À l'épicerie, les gens me parlent du coût de la vie, pas de souveraineté»
Trop de sel, trop de sucre: le constat sévère de l’étude NutriQuébec
Rattrapage
Alimentation
Trop de sel, trop de sucre: le constat sévère de l’étude NutriQuébec
Un enseignant de Cégep défend les politiques de Donald Trump
Rattrapage
Tarifs et souveraineté
Un enseignant de Cégep défend les politiques de Donald Trump
Action collective contre Communauto: «Un combat des mots assez intéressant»
Rattrapage
Autopartage
Action collective contre Communauto: «Un combat des mots assez intéressant»