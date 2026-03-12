Comme Caufield l'a fait par le passé

Croyez-vous que L. J. Mooney ou Michael Hage devraient se joindre à l'alignement des Canadiens d'ici la fin de la saison de la Ligue nationale de hockey ?

Cole Caufield avait fait le saut de la NCAA à la LNH après sa saison universitaire en 2020-2021. Ivan Demidov est également venu prêter main-forte aux Canadiens après sa saison dans la KHL la saison dernière.

Tant dans son cas que dans celui de Caufield, les résultats avaient été bons.

Devrait-on retenter l'expérience avec Mooney ou Hage ? Si oui, qui doit-on tasser de l'alignement ?

Écoutez les animateurs Mario Langlois et Philippe Cantin aborder la question, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.