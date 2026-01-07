Rivalités familiales et secrets

Indomptable, c'est une nouvelle série annuelle de TVA qui s'inscrit dans la foulée de succès américains comme Yellowstone.

L'intrigue se déroule dans le village fictif de Saint-Aubertin et met en scène la rivalité entre deux familles.

Entre transactions financières majeures, secrets enfouis et retours inattendus, la série explore l'univers country et rural du Québec.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mercredi, à Lagacé le matin.